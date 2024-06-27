К этому причастны киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил источник 24 Канала.

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В Крыму была кибератака на Керченский мост

Как отмечают источники в ГУР, киберспециалисты военной разведки 27 июня наносили киберудары по серверам пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя,

– отметил собеседник.

В частности массированная DDos-атака осуществлялась на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колл-центра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работать.

"В то же время в результате поражения системы регистрации и контроля движения, возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин", – рассказал источник.

У россиян проблемы с движением по Керченскому мосту / Фото предоставлены 24 Каналу

Напомним, что 27 июня мощной кибератаки от рук специалистов ГУР подверглись крупнейшие крымские интернет-провайдеры.