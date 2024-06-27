До цього причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомило джерело 24 Каналу.

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У Криму була кібератака на Керченський міст

Як зазначають джерела в ГУР, кіберфахівці воєнної розвідки 27 червня завдавали кіберударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів зв'язку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя,

– зазначив співрозмовник.

Зокрема масована DDos-атака здійснювалася на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного зв'язку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

"Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин", – розповіло джерело.

У росіян проблеми з рухом Керченським мостом / Фото надані 24 Каналу

Нагадаємо, що 27 червня потужної кібератаки від рук фахівців ГУР зазнали найбільші кримські інтернет-провайдери.