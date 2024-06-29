До того ж деякі з них допомагають окупаційним військам. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

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Хакери атакували декілька російських компаній

Активісти кіберспільноти BO Team спільно з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території Росії. Вони знищують важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати "кепський настрій" громадянам країни-агресорки.

Лише за минулий тиждень вони знищили:

понад 100 терабайтів даних компанії "OrbitSoft" – розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії;

усі дані на 8 серверах компанії "Orient Systems" – розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА;

усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород – "Линктелеком НН" і "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Хакери атакували російські компанії, які підтримують війну / Фото ГУР МО

Днями українська команда хакерів "Кібер Спротив" зламала електронні листи оточення Дмітрія Мєдвєдєва. Частина отриманої інформації поки що не підлягає розголошенню та використовується в інтересах Сил оборони України.