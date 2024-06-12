ГУР осуществило кибератаку на российские властные ресурсы и аэропорты, – СМИ

Киберспециалисты ГУР тоже "поздравили" врага с так называемым "днем России", атаковав российские ресурсы государственной власти и российские аэропорты.

Сейчас из-за кибератаки ГУР в России задерживается ряд авиарейсов. Об этом журналистам сообщил источник в разведке.

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Россияне "празднуют" в залах ожидания

12 июня ГУР проводит кибератаки на ресурсы аэропорта "Домодедово", саратовского аэропорта "Гагарин" и аэропорта в городе Южно-Сахалинск.

В результате атаки задерживаются авиарейсы, в частности пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Вместо этого самолеты перенаправляют на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск,

– говорится в сообщении.

Другие кибератаки ГУР на день России

Кроме аэропортов, хакеры из украинской разведки установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы Ставропольского края и разместили баннер, на котором нарисована красная площадь с украинскими флагами и надписью "Держись, мы вас освободим!". Впоследствии сервер вообще вывели из строя.

Также киберразведчики атаковали серверы Совета федерации федерального собрания страны-агрессора и сервер органов государственной власти.

Источники издания пообещали, что подобных "подарков" для россиян сегодня будет много.

День так называемой России продолжается, у подданных Путина сегодня будет еще много подобных "подарков" на праздник,

– сказал источник.

Предыдущие "поздравления" украинских хакеров