Дия восстанавливает услуги после атаки на реестры: что снова доступно
Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) возобновил свою работу. Теперь украинцам снова доступно большее количество услуг в Дие.
После российской атаки на реестры представители приложения вместе с Министерством юстиции активно работают над восстановлением всех сервисов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Какие услуги снова доступны в Дие
В Дие уже восстановили доступ к нескольким услугам. Теперь там снова можно получить:
- выписки о месте проживания детей;
- актуализацию данных о месте проживания детей;
- "Зимнюю еПоддержку" для детей;
- социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.
Представители Дии также напомнили, что все данные хранятся в реестрах, а не в приложении, что является гарантией защиты личной информации.
Напомним, что 19 декабря 2024 года россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Тогда утечки данных удалось избежать. Однако почти три десятка сервисов в приложении Дия временно прекратили свою работу.