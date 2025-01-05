Дия восстанавливает услуги после атаки на реестры: что снова доступно

Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) возобновил свою работу. Теперь украинцам снова доступно большее количество услуг в Дие.

После российской атаки на реестры представители приложения вместе с Министерством юстиции активно работают над восстановлением всех сервисов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Какие услуги снова доступны в Дие

В Дие уже восстановили доступ к нескольким услугам. Теперь там снова можно получить:

выписки о месте проживания детей;

актуализацию данных о месте проживания детей;

"Зимнюю еПоддержку" для детей;

социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

Представители Дии также напомнили, что все данные хранятся в реестрах, а не в приложении, что является гарантией защиты личной информации.

Напомним, что 19 декабря 2024 года россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Тогда утечки данных удалось избежать. Однако почти три десятка сервисов в приложении Дия временно прекратили свою работу.