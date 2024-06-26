ГУР атаковало российских провайдеров в оккупированном Крыму

На временно оккупированном крымском полуострове становится все более неспокойно. В частности, украинские разведчики атаковали российских провайдеров там.

Во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Местная оккупационная власть предупреждала население о возможных перебоях, передает 24 Канал.

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Под ударом оказались несколько провайдеров

Как отмечает собеседник в ГУР, атаку осуществляли украинские киберспециалисты военной разведки. Сообщается, что под удар попали сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму. Представители оккупационной администрации отмечали, что для устранения неполадок принимают меры.

Напомним, что поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. В начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый "День России" атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский фаервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопасить себя от наших атак,

– отметили в ГУР.

Кибератаки действительно происходят системно. В частности, 3 мая 2024 года украинские хакеры кибератаковали Татарстан. Главным объектом кибероперации стали сети связи в основной экономической зоне Алабуга, где размещено более 30 производств, в частности важные предприятия ОПК.