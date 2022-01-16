Кибератака на Украину может быть подготовкой к широкомасштабной агрессии, – Бильдт

Сопредседатель Евросовета по международным отношениям Карл Бильдт считает, что масштабная хакерская атака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии. Он отметил, что сейчас наиболее опасная ситуация безопасности с 1960-х годов.

Об этом Бильдт написал в соцсетях. То, что произошло в Украине в ночь с 13 на 14 января, – очень серьезно.

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Ситуация – наиболее опасная с 1960-х годов

Мы находимся в самой опасной ситуации по безопасности в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь добавляет штрихи к подготовке к широкомасштабной агрессии против страны,

– написал Бильдт.

Экс-премьер-министр Швеции считает, что цель кибератаки была установить вредоносное программное обеспечение в информационных системах. Речь идет о так называемых программах-шантажистах. Эти программы могли установиться впоследствии и действовать на уничтожение.

Ранее в Украине назвали возможную причину нападения

По словам вице-премьера Михаила Федорова, среди возможных причин кибернападения может быть попытка получения доступа к административным правам компании, которая администрирует "взломанные" сайты.

В Минцифры сообщили, что за атакой стоит Россия. Именно государство-агрессор готовит новые фейки о якобы "сливе" персональных данных украинцев.

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Главное о кибератаке в Украине

"Взлом" десятков сайтов государственных органов в Украине произошел в ночь с 13 на 14 января.

Хакеры вывесили сообщения с угрозами против украинцев: на украинском, польском и русском языках.

В Украине заявили, что это была самая масштабная кибератака за последние 4 года.

В ЕС сообщили о поддержке Киеву и готовности оказать помощь по нейтрализации нападения.

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