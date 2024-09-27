Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов по всей России

В период с 23 по 26 сентября киберспециалисты ГУР атаковали более 800 серверов в разных регионах государства-агрессорки. Пораженные объекты обеспечивали агрессию России против Украины.

Как сообщает источник 24 Канала в военной разведке, в результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах.

Смотрите также Именно они провалились, а потому должны понести потери, – ЦПД о ФСБ в боях на Курщине

Атака на российские серверы

Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают агрессию России против Украины.

Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в России,

– отметил источник.

Все данные на атакованных серверах удалены без возможности восстановления.

ГУР совершило атаку на серверы России / Фото источник 24 Канала

Ранее сообщалось, что хакеры Главного управления разведки успешно совершили атаки на два российских банка: АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".