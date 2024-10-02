Киберкорпус ГУР МО нанес удар по российскому финсектору

Украинские хакеры не дают оккупантам покоя. В частности, киберкорпус разведчиков нанес удар по российскому финсектору

Киберкорпус Главного управления разведки атаковал российский финсектор. Источники 24 Канала в ГУР рассказали детали об очередной атаке на банковский сектор России, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины.

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Что известно о последствиях

Как сообщают источники в украинской разведке, под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Кроме этого, в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финучреждений. Писали также, что это происходило по всей территории России.

Как сообщают российские СМИ, в банках государства-агрессора признают глобальный сбой, однако не указывают его причины. Также не могут указать сроки восстановления работы сервисов.

Последствия кибератаки / Скриншоты 24 Канала