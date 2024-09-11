Разведка Британии раскрыла одно из направлений подрывной работы ГРУ России

Британская разведка очертила деятельность подразделения 29155 российской военной разведки (ГРУ). Там отметили, что Национальный центр кибербезопасности Британии публично признал, что это подразделение несет ответственность за ряд наступательных киберопераций во всем мире с 2020 года.

Как указывается в сводке Минобороны, по крайней мере некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

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Британская разведка рассказала о кибероперациях ГРУ

Согласно данным разведки Британии, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей с целью шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается непосредственно с подразделением 29 155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по влиянию, а также покушений на убийства по всей Европе.

Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство предоставляет киберпространству в контексте своего вторжения в Украину,

– отмечают в Минобороны Британии.