Киберпартизаны готовят атаку на пропагандистов России: им нужна поддержка

Украинские киберпартизаны готовятся атаковать информационные ресурсы пропагандистов. Для этого они просят о поддержке всего в несколько кликов.

Соответствующую информацию обнародовали 27 февраля в 13:16 в Госспецсвязи.

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Украинские киберпартизаны просят о помощи

Украинские киберпартизаны готовятся атаковать информаторов пропагандистов для противодействия дезинформации России и Беларуси. Для этого им нужна помощь каждого из нас,

– призвали в Госспецсвязи.

В частности в 13:20 нужно перейти по ссылке https://peimquizpol.xyz/ и нажать кнопку СТАРТ.

Можно делать с устройств на WINDOWS/ANDROID/IOS/

Единственное, что нужно – подключить VPN. Сделать это можно например, установив приложение из магазина приложений.

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