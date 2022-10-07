Волонтеры помогают полиции уничтожать пропаганду: сколько вражеских ресурсов уже заблокировано
Источник:Киберполиция
В начале войны в Украине появился проект "МРИЯ". Он был создан для ликвидации каналов российских пропагандистов и поддерживающих войну лиц.
Сколько вражеских ресурсов уже заблокировано
Так, этот проект объединил почти 750 тысяч человек. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.
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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения проект "МРИЯ" сменил профиль и стал общим проектом с волонтерами и гражданами для противодействия интернет-пропаганде российского врага.
Самая большая сила этого сообщества – это подписчики, благодаря им, удается успешно блокировать и противодействовать российской агрессии в интернете,
– заметил Выходец.
По его словам, в настоящее время в рамках проекта заблокировано более 14 тысяч вражеских ресурсов, распространяющих дезинформацию и пропаганду. Общая аудитория этих ресурсов составляет около 67 миллионов подписчиков.
Киберполиция установила более 14,5 тысячи российских военных-преступников
Кроме того, начальник Департамента киберполиции рассказал, что они идентифицировали более 14 500 российских военных, участвовавших в боях на территории Украины. Также зафиксировано участие 170 членов незаконных вооруженных формирований в боевых действиях и финансировании войны.
Совместно с другими субъектами кибербезопасности предупреждены около 400 кибератак на украинские информационные ресурсы, а также проведены мероприятия по ликвидации их последствий.
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