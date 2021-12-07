Киберполиция занялась "Миротворцем" из-за "юной писательницы с Донбасса" Савенковой
Источник:Суспільне
В киберполиции начали расследование из-за размещения персональных данных на сайте "Миротворца". Туда вносят людей, которые, по мнению владельцев базы, представляют угрозу нацбезопасности.
Дело против "Миротворца" начали по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом изданию сообщили в киберполиции в ответ на запрос.
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Правоохранители открыли дело против "Миротворца"
Уголовное дело в киберполиции возбудили после обращения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.
Расследователи StopFake выяснили, что российская пропаганда использовала Савенкову для обвинения Украины в военных преступлениях на Донбассе на уровне ООН и ЮНИСЕФ.
В результате девушку внесли в "Миротворец" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся на оккупированной территории Луганской области.
Заявления Денисовой и киберполиции
Денисова попросила правоохранителей изъять данные о ребенке с базы и закрыть его.
Сайт не относится ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других ... мы обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал,
– сказала Денисова изданию.
Она считает, что база наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам.
В киберполиции отметили, что направили запросы "Миротворцу" о наличии в списках на их сайте других несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении уполномоченного Рады по правам человека обстоятельств".
К слову, максимальная санкция по статье статьи, на основе которой начали дело, арест до 6 месяцев или лишение или ограничение свободы до 5 лет.
База "Миротворец": что о ней известно
Источник: сайт "Миротворца"
- Это негосударственная организация, которая была создана в 2014 году.
- "Миротворец" исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.
- На сайте публиковали персональные данные тысяч людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу.
- В 2019 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.
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