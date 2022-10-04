В Киеве злоумышленники предлагали "работу за границей": обворовали на 10 миллионов гривен

Украинцам предлагали платные услуги по поиску работы за границей. Однако сразу после получения денег злоумышленники исчезали.

Об этом 4 октября рассказали в Киберполиции. Пока фигурантов дела задержали.

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"С помощью собственного веб-сайта фигуранты предлагали украинцам платные услуги по трудоустройству за границей. Однако, получив деньги клиентов, исчезали. Злоумышленникам объявили подозрение", – отметили правоохранители.

Как действовали мошенники

Преступников обнаружили работники управления противодействия киберпреступлениям в Киеве со следователями Дарницкого управления полиции. Установили, что к онлайн-мошенничеству привлекли 13 фигурантов. Организатор создал сайт и координировал других.

За "услуги" люди вносили по 250 евро подписки. На сайте имитировали поиск работы, но сразу после получения денег мошенники исчезали.

Правоохранители установили, что преступная группировка могла обмануть минимум тысячу человек на примерно 10 миллионов гривен. Эти деньги участники схемы делили между собой.

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Что угрожает фигурантам дела

Следователи провели 24 обыска в домах и "офисах" злоумышленников. Изъяли более 100 компьютеров, телефоны, банковские карты, документацию. Кроме этого, нашли более миллиона гривен, примерно 35 тысяч долларов и 12 тысяч евро.

Участникам объявили о подозрении по статьям о создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией и мошенничестве. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время для девяти фигурантов избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое находятся на круглосуточном домашнем аресте. Относительно других двух идет рассмотрение ходатайств об избрании мер.

Мошенники похищали деньги у украинцев за границей: смотрите видео

Еще одно разоблачение от киберполиции

Правоохранители установили, что украинский бизнесмен продолжил работу с Россией и Беларусью. Он покупал и перепродавал сельскохозяйственную технику, попадавшую в Украину через Европу благодаря "компаниям-прокладкам".