Про це 4 жовтня розповіли у Кіберполіції. Наразі фігурантів справи затримали.

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"За допомогою власного вебсайту фігуранти пропонували українцям платні послуги з працевлаштування за кордоном. Однак, отримавши гроші клієнтів, зникали. Зловмисникам оголосили підозру", – зазначили правоохоронці.

Як діяли шахраї

Злочинців виявили працівники управління протидії кіберзлочинам у Києві зі слідчими Дарницького управління поліції. Встановили, що до онлайн-шахрайства залучили 13 фігурантів. Організатор створив сайт та координував інших.

За "послуги" люди вносили по 250 євро передплати. На сайті імітували пошук роботи, але одразу після отримання грошей шахраї зникали.

Правоохоронці встановили, що злочинне угруповання могло ошукати мінімум тисячу людей на приблизно 10 мільйонів гривень. Ці гроші учасники схеми ділили між собою.

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Що загрожує фігурантам справи

Слідчі провели 24 обшуки у домівках та "офісах" зловмисників. Вилучили понад 100 комп'ютерів, телефони, банківські картки, документацію. Крім цього, знайшли понад мільйон гривень, приблизно 35 тисяч доларів та 12 тисяч євро.

Учасникам оголосили про підозру за статтями про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та шахрайство. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі для дев'ятьох фігурантів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двоє перебувають на цілодобовому домашньому арешті. Щодо інших двох триває розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів.

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Ще одне викриття від кіберполіції

Правоохоронці встановили, що український бізнесмен продовжив працювати з Росією та Білоруссю. Він купував й перепродавав сільськогосподарську техніку, яка потрапляла в Україну через Європу завдяки "компаніям-прокладкам".