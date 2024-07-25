"Интернет-апокалипсис": цифровая инфраструктура России после киберудара ГУР "лежит" третий день

Киберспециалисты украинской разведки продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая непосредственно связана с ведением войны против Украины. Украинский киберудар продолжается до сих пор.

Россия находится под кибератакой с утра 23 июля. Источники 24 Канала в ГУР рассказали, что на третьи сутки в перечень целей добавились новые банки, платежные сервисы, соцсети, мессенджеры и развлекательные ресурсы.

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В России называют киберудар ГУР "интернет-апокалипсисом"

В ГУР сообщили, что сейчас под ударом находятся крупнейшие российские банки, в частности, Альфа банк, СберБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк. На следующий день к ним добавились Промсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис "Авито".

На третий день атаки, 25 июля, под ударом оказалась российская соцсеть VK, мессенджер Discord, "Система быстрых платежей "СБП", Национальная система платежных карт "НСПК" и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за рубежа" и преодолеть ее последствия,

– говорят источники в ГУР.

При этом онлайн-сервисы финучреждений России не работают совсем или работают нестабильно и с ошибками, а потому их клиенты по всей стране не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить за пользование общественным транспортом и осуществить любые другие финансовые операции.

"Ситуацию осложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности Билайна, Мегафона, МТС, Теле2 и Ростелекома – они также атакованы украинскими киберспециалистами", – добавили в ГУР.

В российских СМИ пишут, что хакеры "сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар". Также они называют эти атаки "интернет-апокалипсисом" и признают, что еще не сталкивались с такими мощными киберударами.

Россия страдает от украинского киберудара / Скриншоты предоставило ГУР