Положили серверы 13 компаний: украинские кибервоины нанесли удар по российскому спецназу

Украинские военные хакеры продолжают успешно действовать на киберфронте. На этот раз они взломали серверы 13 российских компаний.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на СтратКом ВСУ. Добавляют, что эти компании поддерживали российскую агрессию в Украине.

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Финансирование агрессии под прицелом

Отмечается, что среди взломанных сайтов - "РосХимЗащита", которая производит средства индивидуальной защиты для российских военных, и фонд "русь великая", распространяющий идеологию "русского мира". К тому же хакеры проникли в базы данных финансовых учреждений, которые кредитуют участников агрессии, в частности компаний "Залог" и "МФК Джой Мани".

Атака на российские сайты/СтратКом ВСУ

К слову, ранее ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских сайтов, из которых 39 остаются недоступными.

А также лидер и команда группы "UA25" успешно осуществили атаку на более 100 российских сайтов, получив терабайты секретной информации.