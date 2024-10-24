Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ. Додають, що ці компанії підтримували російську агресію в Україні.

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Фінансування агресії під прицілом

Зазначається, що серед зламаних сайтів — "РосХимЗащита", яка виробляє засоби індивідуального захисту для російських військових, та фонд "русь великая", що поширює ідеологію "руського міра". До того ж хакери проникли до баз даних фінансових установ, які кредитують учасників агресії, зокрема компаній "Залог" та "МФК Джой Мани".

Атака на російські сайти/СтратКом ЗСУ

До слова, раніше ГУР та кіберволонтери атакували близько 100 російських сайтів, з яких 39 залишаються недоступними.

А також лідер та команда групи "UA25" успішно здійснили атаку на понад 100 російських сайтів, отримавши терабайти секретної інформації.