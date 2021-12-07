Киборг Петро Полицяк посмертно стал Героем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины киборгу Петру Полицяку. Защитник получил награду посмертно.

Стрелок и заместитель командира 80-й отдельной штурмовой бригады погиб во время боев за Донецкий аэропорт 20 января 2015 года. В тот день Петр Полицяк отказался от эвакуации и остался с раненым побратимом.

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Что известно о герое

Источник: "Книга памяти"

Петро Полицяк родился 5 июля 1992 года в селе Животного на Ровненщине. На фронте защищал Украину с первых дней войны. Во время войны пережил газовые атаки боевиков и был одним из защитников Донецкого аэропорта, которых впоследствии назвали киборгами.

Во время эвакуации из аэропорта остался с раненым собратом, у которого были переломаны ноги. Уже через некоторое время его тело нашли волонтеры и привезли в морг в Днепр. Там его узнали только по часам дедушки на руке, поскольку лицо было искаженным.

Родные и близкие Героя Украины, который на фронте воевал под прозвищем "Черный" убеждены, что он попал в плен к боевикам, которые пытали его. Их версию подтверждает то, что на лице Петра Полицяка были следы от кастета.

Перезахоронение киборга Александра Бондара

4 декабря во Львове перезахоронили киборга Александра Бондара, которого 6 лет считали пропавшим без вести.

Прощание с защитником состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Бондарь погиб во время боев за Донецкий аэропорт в возрасте 47 лет. Последний раз его видели 20 января 2015 года, однако после он исчез.

До 2021 года он был похоронен в Днепре. После идентификации защитника перевезли во Львов.

Как это было: бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео