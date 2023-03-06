Речь идет о лидере Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и лидере фракции СДПГ Рольфе Мютценихе.
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Немецкие политики прибыли в столицу Украины утром 6 марта на специальном поезде. В Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и парламента. Из соображений безопасности, детали визита и точная программа не опубликована.
Упреки в лояльности к России
Социал-демократическая партия Германии находится в затруднительном положении из-за ее политики в отношении России до начала полномасштабной войны. Лидеры и члены СДПГ обвиняют в том, что они слишком сильно полагались на сотрудничество с Москвой и недооценивали диктатора Владимира Путина.
Хотя после февраля 2022 социал-демократы признали свои ошибки и осудили Россию, лидер СДПГ все же настаивают на дипломатии между Украиной и Россией
Иногда у меня кружится голова, когда я вижу, что дискуссии ведутся только об оружии. Я шокирован, когда вижу, как сегодня почти попирается понятие дипломатии,
– заявил ранее Клингбайль.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры не будут давить на Украину для начала переговоров с Россией. Он отметил, что никаких решений по мирным переговорам не будет без украинцев.
Визиты мировых лидеров в Киев
- 12 января в знак солидарности в Киев приехал глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. Он на встрече с президентом Зеленским сказал, что Латвия помогает всем, чем может. Страна продолжит это делать до победы Украины.
- 27 ноября президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Лябиб Бельгии в Киеве. Ранее визит не согласовывали из-за незаконной поездки бельгийской чиновницы в оккупированный Крым.
- А 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наконец-то приехал в столицу Украины. Это его первый визит в наше государство с начала полномасштабного вторжения – несколько раз посещение переносилось.