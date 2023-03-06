Мовиться про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

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Німецькі політики прибули до столиці України вранці 6 березня на спеціальному поїзді. У Києві вони проведуть переговори з представниками українського уряду та парламенту. З міркувань безпеки деталі візиту та точна програма не опублікована.

Цікаво! Це перший візит Клінгбайля та Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну.

Закиди про лояльність до Росії

Соціал-демократична партія Німеччини перебуває у скрутному становищі через її політику щодо Росії до початку повномасштабної війни. Лідерів та членів СДПН звинувачують у тому, що вони надто сильно покладалися на співпрацю з Москвою та недооцінювали диктатора Володимира Путіна.

Хоч після лютого 2022 року соціал-демократи визнали свої помилки та засудили Росію, лідер СДПН все ж наполягають на дипломатію між Україною та Росією.

Іноді у мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю. Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії,

– заявив раніше Клінгбайль.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери не будуть тиснути на Україну для початку переговорів з Росією. Він зазначив, що жодних рішень щодо мирних переговорів не буде без українців.

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