Мовиться про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.
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Німецькі політики прибули до столиці України вранці 6 березня на спеціальному поїзді. У Києві вони проведуть переговори з представниками українського уряду та парламенту. З міркувань безпеки деталі візиту та точна програма не опублікована.
Закиди про лояльність до Росії
Соціал-демократична партія Німеччини перебуває у скрутному становищі через її політику щодо Росії до початку повномасштабної війни. Лідерів та членів СДПН звинувачують у тому, що вони надто сильно покладалися на співпрацю з Москвою та недооцінювали диктатора Володимира Путіна.
Хоч після лютого 2022 року соціал-демократи визнали свої помилки та засудили Росію, лідер СДПН все ж наполягають на дипломатію між Україною та Росією.
Іноді у мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю. Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії,
– заявив раніше Клінгбайль.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери не будуть тиснути на Україну для початку переговорів з Росією. Він зазначив, що жодних рішень щодо мирних переговорів не буде без українців.
Візити світових лідерів до Києва
- 12 січня на знак солідарності до Києва приїхав голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Він на зустрічі із президентом Зеленським сказав, що Латвія допомагає усім, чим може. Країна продовжить робити це до перемоги України.
- 27 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Лябіб Бельгії у Києві. Раніше візит не погоджували через незаконну поїздку бельгійської чиновниці до окупованого Криму.
- А 25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нарешті приїхав у столицю України. Це його перший візит у нашу державу від початку повномасштабного вторгнення – декілька разів відвідини переносили.