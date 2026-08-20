Админздание Государственной налоговой службы в Киеве пострадало в результате массированной атаки

Ночью 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате обстрела было повреждено одно из административных зданий Главного управления Государственной налоговой службы.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГПСУ Леся Карнаух.

Каковы последствия атаки на налоговую службу?

Ночью враг нанес комбинированный удар по украинским городам, жилым домам, социальной инфраструктуре и бизнесу.

Последствия массированного удара фиксируются также в одном из административных зданий Государственной налоговой службы. Там выбиты окна и поврежден фасад.

Отмечается, что люди в результате обстрела в этом месте не пострадали.

Повреждения одного из зданий ГПСУ в Киеве / Фото из фейсбука Леси Карнаух

Специалисты уже приступили к работам по ликвидации последствий.

В ГПСУ отметили, что российские атаки направлены, в частности, на нарушение работы государства. Несмотря на повреждения, налоговая система работает и предоставляет гражданам услуги, заверила Карнаух.

Напомним, российские войска наносили удары по столице и Киевской области с применением различных типов ракет, в частности баллистических, а также дронов. В регионе зафиксированы повреждения 30 жилых домов, учебных заведений и детской больницы.

В результате массированной атаки погибли 15 человек. В городах продолжаются аварийно-спасательные работы.