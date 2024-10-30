Россия атаковала Киев "Шахедами": в жилом доме вспыхнул пожар, есть раненые

Россия в ночь на 30 октября атаковала Киев "Шахедами". Вражеский обломок беспилотника попал в дом.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе. Воздушная тревога на Киевщине продолжалась с 01:50 по 05:38 30 октября, в столице – с 03:26 по 05:36.

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Что известно о поврежденном доме и раненых людях в Киеве

Виталий Кличко рассказал, что пожар в жилом доме Соломенского района вспыхнул на втором и третьем этажах. У ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул на площади 40 квадратных метров. Уже в 4:56 спасатели ликвидировали пожар.

По состоянию на 4:49 количество раненых возросло до девяти. Среди них – 11-летняя девочка, всем медики оказали помощь на месте.

Во время тушения пожара эвакуировали 18 человек, 30 – вывели на свежий воздух. Одного человека спасли. 9 человек – пострадали,

– отметили пожарные.

Спасательные службы еще работали на месте, медики дежурили.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар также вспыхнул в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.

Спасатели показали последствия атаки врага

Коротко об атаке на Киев