Более 11 часов атаки "Шахедами": на Киевщине есть повреждения частных домов

Россияне 5 сентября атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага была Киевщина, где, к сожалению, есть повреждения.

Хотя украинские защитники сбили все цели, как летели на Киев и область, однако в результате падения обломков есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На Киевщине повреждены дома

В Киевской ОВА сообщили, что атака дронов-камикадзе на Киевщину продолжалась 11 часов. Силы ПВО отбили вражескую атаку и уничтожили все цели.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Также не сообщалось о пострадавших.

Однако в результате падения обломков сбитых целей есть повреждения 6 частных домов.

В них выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждено хозяйственное здание и авто. Кроме того, побиты окна в одном из многоквартирных домов. В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки,

– сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Он также призвал киевлян всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытии.

В общем, во время атаки 5 сентября оккупанты запустили по территории Украины 78 "Шахедов". Силы ПВО провели мощную боевую работу и приземлили 60 ударных дронов. Еще 15 БпЛА было локально потеряно, два "Шахеды" вернулись в Россию, один – в Беларусь.