В квартирах почти 0°: жители Киева делятся фото труб и батарей, разорванных замерзшей водой
- В Киеве из-за отсутствия отопления и сильного мороза от замерзшей воды в квартирах разрывает трубы и батареи.
- По состоянию на 12 января без тепла остаются почти 800 домов в нескольких районах Киева, при этом ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В Киеве до сих пор сложная ситуация с отоплением. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась почти до 0.
Жители столицы публикуют в соцсетях фото плачевных последствий отсутствия отопления, передает 24 Канал. Уже несколько дней они выживают без света, воды и тепла.
Какая ситуация в Киеве без отопления?
В некоторых многоэтажках Киева замерзшей водой разорвало трубы и батареи.
После обстрела и прекращения отопления там не слили воду из общедомовых систем.
Ну что ж. Наш дом может попрощаться с отоплением. Коммунальщики не спустили воду, и трубы порвало. Еще и учитывая, что другим из группы 4.1 дают свет, а у нас до сих пор не было,
– написала киевлянка в соцсетях.
Разорванные трубы и батареи / Фото из соцсетей
По данным синоптиков, 12 января температура воздуха в столице опустится до -17, а до 14 января ожидают -20.
Ситуация в квартирах Киева / Фото из соцсетей
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 12 января без тепла остаются еще почти 800 домов в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно... Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами,
– написал Кличко.
Почему Киев остался без отопления?
Киев остался без отопления вследствие повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки, которую Россия осуществила 9 января. Из-за действий врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.
Тогда предупреждали, что придется сливать воду из систем отопления. У комментарии 24 Канала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что повторный запуск системы возможен только при плюсовой температуре. Она также отмечала, что риски промерзания больше в старых панельных домах, где сети расположены ближе к внешним стенам.
А премьер-министр Свириденко 11 января отметила, что существенное улучшение ситуации в Киеве, возможно, будет только в четверг, 15 января.