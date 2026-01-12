Укр Рус
24 Канал Новости Украины В квартирах почти 0°: жители Киева делятся фото труб и батарей, разорванных замерзшей водой
12 января, 17:52
3

В квартирах почти 0°: жители Киева делятся фото труб и батарей, разорванных замерзшей водой

София Рожик
Основные тезисы
  • В Киеве из-за отсутствия отопления и сильного мороза от замерзшей воды в квартирах разрывает трубы и батареи.
  • По состоянию на 12 января без тепла остаются почти 800 домов в нескольких районах Киева, при этом ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Киеве до сих пор сложная ситуация с отоплением. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась почти до 0.

Жители столицы публикуют в соцсетях фото плачевных последствий отсутствия отопления, передает 24 Канал. Уже несколько дней они выживают без света, воды и тепла.

Смотрите также Проблемы с электроснабжением и отоплением: Зеленский назвал регионы, где наихудшая ситуация

Какая ситуация в Киеве без отопления?

В некоторых многоэтажках Киева замерзшей водой разорвало трубы и батареи.

После обстрела и прекращения отопления там не слили воду из общедомовых систем.

Ну что ж. Наш дом может попрощаться с отоплением. Коммунальщики не спустили воду, и трубы порвало. Еще и учитывая, что другим из группы 4.1 дают свет, а у нас до сих пор не было,
– написала киевлянка в соцсетях.

Разорванные трубы и батареи / Фото из соцсетей

 

По данным синоптиков, 12 января температура воздуха в столице опустится до -17, а до 14 января ожидают -20.

Ситуация в квартирах Киева / Фото из соцсетей

 

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 12 января без тепла остаются еще почти 800 домов в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно... Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами,
– написал Кличко.

Почему Киев остался без отопления?

  • Киев остался без отопления вследствие повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки, которую Россия осуществила 9 января. Из-за действий врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.

  • Тогда предупреждали, что придется сливать воду из систем отопления. У комментарии 24 Канала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что повторный запуск системы возможен только при плюсовой температуре. Она также отмечала, что риски промерзания больше в старых панельных домах, где сети расположены ближе к внешним стенам.

  • А премьер-министр Свириденко 11 января отметила, что существенное улучшение ситуации в Киеве, возможно, будет только в четверг, 15 января.