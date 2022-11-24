Страшные реалии сегодняшнего дня: в Киеве семья приехала на АЗС, чтобы подсоединить к ингалятору ребенка
Источник:Андрей Бедняков
Россия 23 ноября совершила очередную террористическую атаку. Оккупанты выпустили по Украине около 70 ракет и дронов.
Кадр опубликовал Андрей Бедняков. К сожалению, так выглядят реалии, когда украинцы вынуждены оставаться без света на часы и сутки.
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Это заправка. Семья попросила розетку для девочки с ингалятором. Россия продолжает бить по критически важной инфраструктуре Украины. Лишая простых людей электричества, тепла и воды Это – на всю жизнь. Не отмыться,
– написал Бедняков.
Ребенок на АЗС / Фото Андрея Беднякова
Какая ситуация со светом 24 ноября
Россия 24 ноября атаковала Украину около 70 ракетами и дронов. Без света и тёплая страна-террористка оставила миллионы украинцев. Это в то время, когда температура воздуха уверенно идет в минусы. Кроме того, в ряде областей фиксировали проблему с водой.
Владимир Зеленский 24 ноября во время вечернего обращения заявил, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в дома украинцев свет и тепло. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Сейчас Украина постепенно отходит от критической ситуации.
Самая сложная ситуация сейчас в:
- Киевской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Львовской,
- Полтавской,
- в Харьковской областях.
Важно – обращение Зеленского 24 ноября: смотрите видео