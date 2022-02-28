Киев держит оборону: что нужно знать жителям города

Столица Украины продолжает отбивать попытки российских оккупантов захватить город. Как работает транспорт в столице, где можно купить продукты и еду, какие ограничения могут влиять на жизнь киевлян.

Завершение комендантского часа

В Киеве в 8.00 28 февраля завершился комендантский час. В столице открылись продуктовые магазины, заработал коммунальный транспорт.

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"По данным КГГА, поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного. Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", – говорится в сообщении мэрии в Тelegram-канале в понедельник утром.

Примерный интервал движения метро: 40 минут. Однако киевлян предупреждают, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

Как курсируют поезда метро:

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

По каким маршрутам курсирует наземный транспорт:

Автобусные маршруты:

№2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко

№21 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный

№35 – от ул. Подлипка др. ул. Урловской

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл. Михайла Спивака

№73 – от ул. Милославской до просп. Шухевича

№101 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный

№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)

№114 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный

№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№118 – от Политехнического института – до м. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организованная работа:

троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1

№12 – от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбидская

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов приостановлена.

Обратите внимание Мы пережили за это время столько, сколько некоторые за века, – Зеленский

Народный депутат Юлия Гришина также сообщила, что ситуация с мостами в Киеве по состоянию на утро 28 февраля:

Мосты Патона и Дарницкий – перекрыты, проезд невозможен;

Мост Южный – проезд свободный, 1 блокпост;

Мост Северный – относительно свободный, 4 блокпоста.

В мэрии столицы также отметили, что город продолжает защищать оборону, на улицах возводятся укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.

Коммунальщики города пытаются оперативно решать все вопросы, чтобы поддерживать максимально возможный уровень комфорта жизни в городе.

Все коммунальные службы и объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Есть локальные проблемы в отдельных районах по объективным причинам, например, невозможно оперативно вывозить мусор. Но сбоев в работе коммунальных служб на сегодняшний день нет,

– рассказала 24 каналу спикер заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная.

Киев продолжает держать оборону

В мэрии также отмечают, что в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому людей призывают выходить из дома только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства.

комендантский час не отменен. С 28 февраля она продлится с 20:00 до 7:00

"Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

водителям запретили пользоваться полосой общественного транспорта. Ездить по ней могут исключительно авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи. Другие автомобили на полосы общественного транспорта будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим.

Вместе с тем в мэрии В КГГА призывают объединять усилия и помогать друг другу. Особое внимание следует уделять квартирам уехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства. Важно реагировать на всех подозрительных лиц и мародеров.

"Хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения. Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется", – сказал Кличко.

Киевлян призывают: как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным.

Все наряды стражей порядка, терробороны и военнослужащих работают в усиленном режиме. Дозвониться на горячие линии не всегда просто. Не нужно паниковать. Продолжайте дозваниваться, пишите на бот https://t.me/stop_russian_war_bot, пишите на страницы полиции и других правоохранительных структур в социальных сетях. Мы пытаемся оперативно реагировать на все сообщения,

– объяснила 24 каналу пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Где и как купить лекарство

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что большинство аптек в Украине будут продолжать работу и отпускать лекарства.

В Киеве открылись не все аптеки, однако большинство заведений действительно работают, возле них собрались очереди.

Сайт tabletki.ua предлагает карту работающих аптек в Украине. Полный список вы можете увидеть здесь.

Купить продукты в Киеве

Большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.

В сети магазинов "АТБ" сообщили, что продолжают работать, но по измененному графику: 8.00 – 20.00. График еще может изменяться в зависимости от ситуации в городе.

Сейчас магазины продают товары, которые остались на складах в самих магазинах. Распределительный центр ритейлера находится в Копылове, где сейчас расположены российские войска.

Окруженный центр, пока нет возможности доставить товары в магазины столицы,

— добавил начальник управления по корпоративным коммуникациям Сергей Демченко.

По словам Демченко, распределительный центр обесточен, охраняется сотрудниками компании. Также он добавил, что существует проблема с доставкой от поставщиков. "Есть проблема транспорта и топлива у них. Мы идем на контакт и обсуждаем возможность вывоза товара собственными силами", – отметил Демченко.

Формируется перечень опорных магазинов, которые будут максимально укомплектовываться товаром. Их списки скоро обещают вывесить во всех магазинах сети.

Он добавил, что в других городах страны ситуация похожая. Там, где есть возможность, продукты доставляют, в других случаях работа поставлена ​​на паузу.

Кроме того, сеть вводит во всех магазинах ограничения продажи социальной группы товаров одному покупателю.

: хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более двух единиц в одни руки.

Магазины "Ашан" будут работать до 18:00.

На официальной странице сети Novus изложен список продолжающих работу магазинов. Открытые супермаркеты до 20:00. Однако график работы может варьироваться в зависимости от ситуации.

В сети "Сільпо" отмечают, что их магазины продолжают работать. Их перечень можно посмотреть здесь. График работы некоторых супермаркетов был ограничен до 21.00.

Также компания предлагает покупателям полностью рассчитываться за товары баллами с карты “Собственный Счет”, а еще на кассе можно получить наличные с банковской карты, но только в размере 500 грн.

Список магазинов "Фора", которые продолжают свою работу, можно посмотреть здесь.

ТЦ МЕТРО в связи с обострением ситуации в Киеве прекращает работу на неопределенный срок.

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