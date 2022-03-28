Киев держит оборону и заботится о культурных достопримечательностях: видео из столицы

Столица продолжает защищаться от вражеских обстрелов. В настоящее время идет работа по защите и укреплению памятников, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

Этим занимаются коммунальщики и общественность. Ответное видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко. Известно, что в Генштабе считают, что враг снова повторит попытку пойти на Киев, однако больших успехов у орков нет – Киев они не возьмут.

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Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают,

– написал Виталий Кличко.

Укреплять достопримечательности действительно важно, ведь русские вражеские войска уничтожают памятники архитектуры украинского народа. Так, в селе Лукьяновка Броварского района враг разрушил Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры.

Прокуратура Киевщины принимает все меры для надлежащего документирования военных преступлений россиян, чтобы привлечь их к ответственности.

К слову, по данным КГГА, ночь на 28 марта в Киеве прошла спокойно.

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