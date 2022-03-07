Киев и 3 основных направления: где продолжаются самые ожесточенные бои с оккупантами

В Генштабе ВСУ 7 марта сообщили, что уже начата стабилизационная операция на части территории страны. Однако до сих пор наши защитники дают отпор оккупантам сразу по нескольким направлениям.

Наши военные убивают оккупационные войска России, которые пытаются продвинуться в Южной, Восточной и Северной операционных зонах. Также идет оборона Киева.

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На части территорий есть значительные успехи

В настоящее время ВСУ работают над охраной важных районов и путей передвижения. Это нужно, чтобы не дать врагам шанс свободно двигаться.

Важно заметить, что значительно ослабли группировки оккупантов, которые действуют на отдельных направлениях – Конотоп и Ахтырка. Они уже потеряли до 50 процентов своих орков. Поэтому для продолжения наступления требуется основательная перегруппировка и пополнение запасов.

Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению,

– подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что уже фиксируют выброшенные документы оккупантов. Они избавляются от них и пытаются вернуться на территорию России.

Где проводят стабилизационную операцию

Над тем, чтобы нормировать ситуацию, работают на всех территориях Украины, которые приближены к зоне боевых действий. Там работают над тем, чтобы улучшить уровень территориальной обороны. В частности, это происходит вдоль границы.

"Кадыровцы" устраивают террор на Киевщине

Наиболее циничные действия оккупантов в населенном пункте Мила Киевской области. Там подразделение кадыровских наемников обстреливает мирное население.

Коварство оккупантов проявляется в тактике террора относительно мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями,

– отметили в ВСУ.

Следует заметить, что это считается нарушением законов и обычаев войны. Поэтому каждый из выживших оккупантов будет отвечать перед законом.

Отбивают и атаки с неба

Воздушные Силы ВСУ продолжают отражать ракетно-авиационные удары и налеты авиации противника. Также обеспечивают успешное противовоздушное прикрытие важных объектов Украины. Приходится защищать от оккупационных атак с неба и места базирования войск Украины.

Оккупанты хотят бомбить больше наших городов

По данным нашей разведки, противники планируют активизировать свою авиацию. Они планируют начать очередную серию обстрелов крупных городов Украины. В частности, они могут сосредоточиться на промышленной инфраструктуре.

Для выполнения этого преступного плана на территорию Беларуси уже перекидывают авиационные подразделения. Их туда завозят из Центрального и Восточного военных округов страны-агрессора.

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Читайте текст сообщения Генштаба ВСУ:

Идут двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перекидываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения. Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях.

Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию россии.