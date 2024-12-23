Киев накрыл сильный туман: синоптики ответили, сколько он продержится

Утром 23 ноября в городе Киев фиксируются ухудшение погоды. Столицу охватил густой туман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

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Что известно о тумане в городе Киев

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву.

В первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200 – 500 метров,

– указали в Укргидрометцентре

В регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

Туман в Киеве 23 декабря 2024 года / Укргидрометцентр

Также метеорологи добавляют, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Заметим, по данным синоптиков, 23 декабря дождь ожидается в восточных, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части. Кроме вышеупомянутого, на крайнем западе местами обещают небольшой снег. В то же время на остальной территории осадков не прогнозируют.

Что касается тумана, то кроме Киева он охватит юг, восток и большинство центральных областей. Преимущественно он будет держаться в течение утра.