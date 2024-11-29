Киев накрывает густой туман: как долго будут удерживаться такие погодные условия

Киев вечером 29 ноября предупредили об опасных метеорологических явлениях. Столицу Украины накроет густой туман.

Будут удерживаться такие погодные условия до субботы, 30 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В столице ожидают туман, снег и гололедицу

В Киеве объявлен І уровень опасности, желтый.

В ближайший час с удержанием до конца дня 29 ноября туман, видимость 200 – 500 метров... Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта,

– сообщили синоптики в 15:37.

Туман и видимость 200 – 500 метров в столице ожидают и 30 ноября. Кроме того, на дорогах местами может быть гололедица.

"Ночью также ожидают мокрый снег и дождь", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Тем временем в КГГА призвали водителей соблюдать правила дорожного движения во время такой погоды:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

У ГСЧС также добавили, что туманной погода 30 ноября также будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.