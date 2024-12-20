Киев оправляется после ракетной атаки: власти и СМИ показали первые кадры

Россия утром 20 декабря атаковала Киев несколькими ракетами. В результате этого зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.

Появились первые кадры последствий российского удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Фото последствий атаки на Киев

Известно, что пострадали Голосеевский, Шевченковский и Соломенский районы.

В частности, в Голосеевском повреждено офисное здание, кровли, дорожное покрытие, также там разгерметизировалась газовая труба. Огонь уничтожил 5 автомобилей.

В этом районе, предварительно, один человек погиб, еще трое – получили ранения. По одному из адресов могут быть заблокированными люди.

Последствия атаки на Киев / Фото КГВА

В Соломенском районе в результате падения обломков загорелось нежилое здание. Там пожар уже ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе также произошел пожар на территории нежилой застройки.

Последствия обстрела Киева: смотрите видео

Была информация о падении обломков в Днепровском районе, но она не подтвердилась.