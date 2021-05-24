Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров назвал российско-украинскую войну "внутриукраинским вооруженным конфликтом".

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Ситуацию на Донбассе он описал как "следствие государственного переворота, который привел к власти в Киеве радикальные националистические силы".

Кроме этого, Лавров жалуется, что Украина не хочет предоставлять Донбассу особый статус, "как это предусмотрено минскими соглашениями".

При этом Киев "переводит стрелки" на Россию. Пытается выставить ее стороной конфликта, требует ужесточения антироссийских санкций,

– цинично заявил он.

И возмутился реакцией Украины и Запада на учения российских военных. Он заверил, что они были плановыми и проходили "на значительном расстоянии от Донбасса".

Обратите внимание! По данным украинской разведки, вооруженные силы России продолжают наращивать боеспособность на территории оккупированного Донбасса.

Зеленский о войне на Донбассе