Міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров назвав російсько-українську війну "внутрішньоукраїнським збройним конфліктом".

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Ситуацію на Донбасі він описав як "наслідок державного перевороту, який привів до влади у Києві радикальні націоналістичні сили".

Крім цього, Лавров бідкається, що Україна не хоче надавати Донбасу особливий статус, "як це передбачено мінськими угодами".

Натомість Київ "переводить стрілки" на Росію. Намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій,

– цинічно заявив він.

Й обурився реакцією України та Заходу на навчання російських військових. Він запевнив, що вони були плановими та проходили "на значній відстані від Донбасу".

Зверніть увагу! За даними української розвідки, збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на території окупованого Донбасу.

Зеленський про війну на Донбасі