Киев планируют зарыть куполом от дронов: проект могут реализовать при поддержке НАТО

Над Киевом планируют установить купол, который будет защищать город от дронов. Он будет состоять из мощной сети антидронных пеленгаторов-перехватчиков.

Что известно про купол "Муромец"

Купол "Муромец" – специальная антидроновая сеть, способная предупреждать и противодействовать российским атакам дронами-шахидами. Это канадско-украинский проект, реализуемый за средства международных меценатов. Детали его создания будут обсуждены во время Национального оборонного хакатона, который состоится при поддержке НАТО с 19 по 21 октября в Киеве.

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Отметим, что украинскую столицу накануне посетил президент канадского концерна по производству дронов Dragan Fly Кэмерон Челл.

В ходе визита он обсудил проект с заместителем председателя КГГА Владиславом Андроновым и советниками мэра Киева Дмитрием Белоцерковцем и Юрием Зозулей.

Известно, что участники украинско-канадской рабочей группы готовы привлечь к реализации проекта около 2 000 IT-специалистов. Деньги на сам проект выделят международные доноры.

Дроны атаковали Киевщину

Вопрос разработки "защитного купола" стал актуальным после российской атаки дронами Белой Церкви – одного из самых больших городов Киевской области.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что тогда с юга страны летели около 12 беспилотников. Из них три сбили зенитно-ракетные войска на юге, еще три уничтожила авиация.

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Киевщину атаковали иранскими дронами Shahed-136 – это беспилотные летательные аппараты, имеющие боевую часть. Эти вражеские "птички" способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели. Когда Shahed-136 получает команду от оператора, оперативно атакует цель.