Киев победит: почему Путин обречен на поражение

Россия безуспешно пытается захватить контроль над Украиной. Вся военная потуга агрессора разбивается о наше ожесточенное сопротивление, как морская вода о скалы.

О недостатках в российской военной стратегии, неудачной ставке на запугивание и вере Путина в символизм – в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Киев и дальше останется неприступным городом для россиян?

Надо сказать, что все идет к тому, что мы несколько переломили российские планы. Это очевидно. В первую очередь там рассчитывали на то, что мы вообще испугаемся ракетных обстрелов, Калибров, Искандеров и начнем сдаваться.

Ну, давайте посмотрим, как планировалась операция. То, что они хотели растянуть наши фланги одновременными ударами с нескольких сторон, я думаю, это сразу понятно. Такие надежды были наивными.

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Их командование думало, что для взятия Киева достаточно высадить десант в Гостомеле. Просчет был очень серьезным со стороны российских военных элит. Неожиданностью стало и то, что сопротивление приобрело общенациональный характер.

Украинцы сейчас массово помогают армии. Вступая в ряды теробороны, волонтеря, давая деньги и так далее. Здесь россиян ожидал облом.

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Пытались брать столицу в кольцо. В итоге – потерпели неудачу. Поэтому теперь прибегают к бесчеловечным методам ведения войны, бомбардируя жилые кварталы. В Киев постоянно проникают ДРГ, которые мы успешно обезвреживаем, ставятся метки для авианалетов на дома. Но несмотря на это Киев будет удержан.

В том числе и благодаря системам ПВО, которые уже вскоре поступят от наших друзей на Западе.

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Александр, а как вы оцените морально-психологическое состояние врага?

Враг полностью демотивирован. Российские солдаты растерялись, как только столкнулись с таким решительным сопротивлением. Некоторые из них – злы. В общем, наш боевой дух в разы сильнее российского.

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Каковы планы врага по Крыму?

Вы знаете, что один из российских планов включал пробитие сухопутного коридора на Крым с двух сторон: из Мариуполя и Мелитополя. Наши военные раскусили этот план и разделили эти части. С одной стороны отрезали группировку войск, которая ушла туда в Мелитополь, с другой – прижали мариупольскую часть сил агрессора до Херсона.

Совершили очень правильный маневр, таким образом не дали окружить нашу группировку войск ООС, не дали пробить этот коридор. Да еще и отбросили оккупантов немного назад.

Массированное наступление из Крыма в определенной степени себя не оправдало. Перед россиянами там ставились другие цели и желаемые результаты.

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Вы ожидали, что Зеленский будет вести себя столь решительно?

Знаете, я увидел трансформацию президента. Он сейчас становится настоящим национальным лидером, которого хотело общество. Хорошо, что есть такой президент, который готов вести нацию к сопротивлению.

В том числе в этих преобразованиях есть и заслуга нашего общества. Оно очень сильно повлияло на Зеленского на пути его превращения в национального лидера. Наши люди – это полнейшие антиподы к русским. Последние хотят такого, как Путин. Поэтому имеют сейчас то, чего хотели.

Как вы думаете, примет ли НАТО решение о закрытии воздушного пространства над Украиной? Это не приведет к прямым боестолкновениям сил альянса с авиацией РФ?

Не факт, что российские самолеты решатся при этом подниматься в воздух. Для того, чтобы проверить реакцию россиян, надо согласовать такое решение.

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Мы тогда увидим, что будет. В конце концов, самолеты они могут не сбивать, а Калибры – могут. Или те же "Искандеры". Это же ракеты, а не самолеты. Попробуй докажи или это объявление войны. Совсем нет. Скорее защита независимости и суверенитета украинского государства. Вот и все.