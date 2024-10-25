Киев под атакой: в Соломенском районе эвакуируют жильцов дома из-за удара "Шахедом"

Вечером 25 октября россияне запустили по Украине дроны типа "Шахед". В результате атаки в Киеве раздавались взрывы, официальные лица сообщают о последствиях.

У Киевской городской военной администрации поделились актуальной информацией о российской атаке.

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Что происходит в Киеве после атаки "Шахедами"

В результате атаки "Шахедов" в многоквартирном доме в Соломенском районе проводится эвакуация жителей. Информацию о пострадавших уточняют.

Кроме того, есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется,

– добавили в КГВА.

Около десяти вечера в столице объявили об отбое тревоги, но область еще красная, поэтому в Киев еще могут залететь вражеские дроны. Также было громко в Харькове и в Сумах.

К сожалению, в пятничный вечер расслабляться не стоит. Позаботьтесь о безопасности, если услышали тревогу!