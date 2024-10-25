У Київській міській військовій адміністрації поділилися актуальною інформацією щодо російської атаки.

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Що відбувається у Києві після атаки "Шахедами"

Унаслідок атаки "Шахедів" у багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі проводиться евакуація мешканців. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється,

– додали у КМВА.

Близько десятої вечора у столиці оголосили про відбій тривоги, але область ще червона, тож у Київ ще можуть залетіти ворожі дрони. Також було гучно у Харкові та в Сумах.

На жаль, у п'ятничний вечір розслаблятися не варто. Подбайте про безпеку, якщо почули тривогу!