Киев получил опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз

Сегодня, 8 апреля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Заполнение документа необходимо для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Как сообщают корреспонденты "Европейской правды", церемония передачи опросника прошла после переговоров с Владимиром Зеленским в столице Украины.

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Фон дер Ляен подчеркнула, что этот опросник является основой для дискуссии, предваряющей решение Еврокомиссии относительно готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.

Европа рассматривает ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии уточнила и то, что сейчас говорится об ускоренной процедуре вступления. По ее мнению, отношения между Украиной и Евросоюзом настолько развиты, что Брюссель не нуждается в расширенных ответах.

Мы знаем многое друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели,

– объяснила она.

В то же время Владимир Зеленский заверил, что Украина справится за неделю.

Впрочем, Урсула фон дер Ляен не стала прогнозировать, когда ЕС может принять решение о предоставлении статуса кандидата.

К слову, Глава Европейского Совета Шарль Мишель рассказал о 5-м пакете санкций против России и подчеркнул, что кроме них нужно предоставить оружие Украине.

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