В Киев прибыли еще 2 самолета помощи от США: фото из аэропорта

В Украину утром 13 февраля прибыла военная помощь из США. На этот раз груз привезли на двух военных самолетах.

Какую помощь привезли из США

Самолеты приземлились в аэропорту "Борисполь". На борту были боеприпасы и заряды для гранатометов.

К теме Единство и спокойствие, – спикер Стефанчук обратился к украинцам

В Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов,

– отметили в посольстве.

Там добавили, что США вместе с Украиной.

В Борисполь прибыли 2 американских самолета с боеприпасами и зарядами для гранатометов / Фото Госдепа

Главное о помощи США Украине

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина получила от США уже 25 самолетов с военной помощью.

9 февраля в Киев прибыло также 2 самолета из Вашингтона. Тогда министр обороны Алексей Резников шутил, что на аэродроме "день открытых дверей". Воздушные суда привезли:

80 тонн боеприпасов;

80 тонн патронов.

Кроме того, что уже предоставили Вооруженным силам Украины патроны к стрелковому оружию, боевые припасы для гранатометов, противотанковые ракетные комплексы и тому подобное.

Это может вас заинтересовать – Байден видит угрозу мировой войны: видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации посольства США в Киеве:

Sweet 16 да еще и 17 – если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы вместе с Украиной.