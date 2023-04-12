В Киеве начались плановые отключения горячей воды: где и когда ждать
Источник:Дарницкая РГА
В Киеве уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. Поэтому в столице будут проводить гидравлические испытания сетей, в результате чего в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.
12 апреля в Киеве начались гидравлические испытания тепловых магистралей №2, 3, 4, 5, 6 ООО "Евро-Реконструкция". Так что в нескольких районах около двух недель не будет поставки горячей воды.
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Горячей воды не будет с 12 по 26 апреля: на каких улицах
С 12 по 26 апреля 2023 года прекратят горячее водоснабжение на рядах улиц:
- в пределах проспекта Бажана (частично);
- Харьковское шоссе;
- ул. Ревуцкого (частично);
- ул. Тростянецкой;
- ул. Славгородской;
- ул. Полесской;
- ул. Бориспольская;
- ул. Сентябрьской;
- ул. Оросительная;
- ул. Припутной (вдоль железнодорожного пути).
Жители этих улиц попросили надежно отключить свои объекты от системы теплопотребления.
Что делать, если увидели повреждение тепловых сетей
В Дарницкой РГА попросили жителей Киева, что если они увидят повреждение тепловых сетей (появление воды на поверхности земли, возникновение провалов или оползней), нужно немедленно сообщать дежурному диспетчеру КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:
- городские номера: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54.
- мобильный номер: (067) 654-70-72.