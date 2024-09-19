Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к важным переговорам с Евросоюзом. Президент заявил, что процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 19 сентября. Перед этим украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2025 года.

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Что заявил президент о переговорах с ЕС перед зимним сезоном

Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами – с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особенно весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей,

– заявил Зеленский.

Украинский президент объяснил, что сейчас энергетика – это насущный приоритет, фронт – неизменный приоритет, это поставки и совместное производство оружия.

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Президент также упомянул и о политическом взаимодействии – Украина уже начала переговоры о вступлении в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему.

Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что российские активы должны быть направлены на защиту жизни в Украине от российской же агрессии.

"Есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины из российских активов, и нужен механизм реализации. Чтобы уже в ближайшее время было ощутимо: такая поддержка для Украины есть", – объяснил Владимир Зеленский.

Важно. 21 июня 2024 года Совет Европейского Союза принял переговорные рамки для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Уже 25 июня Евросоюз начал переговоры с Украиной о вступлении.