Ракетный удар по Киеву: шокирующие фото с последствиями обстрела столицы Украины
Источник:КМВА
Российская армия под утро 21 марта осуществила массированный обстрел Киева ракетами. В результате в нескольких районах украинской столицы были повреждения зданий, а также пострадали люди.
Сейчас на местах событий в Киеве продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Все они ликвидируют последствия вражеского обстрела ракетами города.
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Какие последствия вражеской атаки по Киеву
В ГСЧС рассказали, что в результате массированного ракетного удара по меньшей мере 13 человек пострадали, более 170 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники ликвидируют последствия атаки.
В частности, в Подольском районе по одному адресу возгорание возникло в двухэтажном здании на площади 30 квадратных метров, там разрушен первый этаж и частично второй. По другому адресу произошло возгорание трансформаторной подстанции, и еще по одному адресу возгорание возникло в складском здании на площади 150 квадратных метров.
В Шевченковском районе возник пожар в квартире в 6-этажке. Спасатели эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем 3 автомобиля. Обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.
В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание учебного заведения.
Последствия российского обстрела в Киеве / Фото ГСЧС
По предварительной информации, эвакуированы 79 человек. На местах работают спасатели, полицейские, психологи,
– отметили спасатели.
В Киевской городской военной администрации также показали последствия вражеского обстрела Киева. На фото можно увидеть, что после удара ракетами в столице в нескольких домах почернели стены, а машины превратились в пепелище.
В Киеве почернели здания в результате ракетного удара / Фото КМВА
Также в Киеве выбило стекла из ряда зданий. Пострадала также и церковь в одном из районов украинской столицы.
Враг после долгой паузы обстрелял Киев
- Около 3 ночи стало известно, что россияне ведут подготовку к ракетному обстрелу Украины, ведь в воздухе могли быть до 11 бортов ТУ-95МС. Через десять минут воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, а затем "покраснела" вся территория нашего государства на карте воздушных тревог.
- На этот раз враг сосредоточил свой массированный ракетный удар по Киеву. Известно, что в городе работала противовоздушная оборона, которая сбивала вражеские ракеты. Таким образом удалось сбить все воздушные цели с неба, которые запускал враг.
- В то же время в результате массированного обстрела в украинской столице осколки упали в нескольких районах города. Так, обломки фиксировали в помещении детского сада, нескольких жилых домах и на территории одного из предприятий.