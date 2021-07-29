Коммунальщики готовятся к подтоплениям: на Киев снова надвигается гроза

В КГГА предупредили жителей Киева об опасности и резком ухудшении погодных условий. Гроза, согласно прогнозам синоптиков, может начаться вечером 29 июля.

По данным Укргидрометцентра, серьезные осадки с мощными порывами ветра могут начаться около 17 часов. Будет идти дождь минимум до 21:00.

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Из-за такого прогноза коммунальщики решили заранее подготовиться к вероятным подтоплениям.

Киев может снова затопить

В КГГА отметили, что работники Киевавтодора еще до дождя пригонят на места возможных подтоплений спецтехнику.

Впрочем, как показывает практика, даже средства, которые есть в наличии у коммунальщиков, не способны справиться со сверхмощными дождями. Поэтому некоторые улицы столицы снова могут превратиться в реки с бурным потоком воды.

Это же касается подземных пешеходных переходов.

Чтобы не пострадать от последствий наводнения киевлянам лучше не оставлять машины в низине, а также выполнять рекомендации специалистов: не браться за металлические входные двери, закрыть окна и не пытаться переждать грозу под большими рекламными щитами и деревьями.

Кроме того, киевлянам следует избегать пребывания в подземных переходах, которые может подтапливать.

В случае подтоплений на дорогах жителей столицы просят обращаться к диспетчерам Киевавтодора по телефону 284-74-19.

При травмировании людей надо вызывать экстренные службы.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала