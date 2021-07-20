Киев снова накрыл ливень: затоплен переход на Позняках – видео

В Киеве снова прошел мощный дождь с грозой, который привел к подтоплению подземных переходов и мест, которые расположены в низине. Ливень начался вечером 20 июля.

Наиболее мощными были осадки на Левом берегу. Центр и Правый берег столицы почти не пострадали.

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Как сообщили местные жители, в результате непогоды потоки воды хлынули в подземный переход на станции метро "Позняки".

Станцию ​​спасают мешками с песком

Из-за достаточно большого количества осадков и особенности ландшафта появилась угроза подтопления самой станции подземки.

Чтобы не допустить этого, коммунальщики и работники метро начали выставлять на лестнице мешки с песком. Чтобы создать воде физическую преграду.

Жителям густонаселенного района приходится ходить по лужам.

Уровень воды в переходе пока не достиг критической отметки.

Затопило ли другие переходы и участки проезжей части, пока неизвестно. Впрочем, местность Левого берега Киева значительно отличается от Правого и не способствует возникновению потопов с серьезными последствиями.

Смотрите видео подтопления перехода на станции метро "Позняки" в Киеве:

Станцию ​​защищают не только мешки

Кроме кустарных способов борьбы с последствиями стихии, каждая станция подземки оборудована гермозатвором. Один из таких 19 июля использовали работники метро на "Берестейской".

По словам руководителя КП Киевский метрополитен Виктора Брагинского, гермозатворы должны защищать пассажиров и инфраструктуру не только от военных действий, но и от стихий.

Проверки и тестирование гермозатворов проходят на каждой станции ежесуточно, как только метро закрывают на ночь.

Смотрите видео о работе гермозатворов в метро Киева: