Киев снова накрыл ливень: затоплен переход на Позняках – видео
Источник:24 канал
В Киеве снова прошел мощный дождь с грозой, который привел к подтоплению подземных переходов и мест, которые расположены в низине. Ливень начался вечером 20 июля.
Наиболее мощными были осадки на Левом берегу. Центр и Правый берег столицы почти не пострадали.
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Как сообщили местные жители, в результате непогоды потоки воды хлынули в подземный переход на станции метро "Позняки".
Станцию спасают мешками с песком
- Из-за достаточно большого количества осадков и особенности ландшафта появилась угроза подтопления самой станции подземки.
- Чтобы не допустить этого, коммунальщики и работники метро начали выставлять на лестнице мешки с песком. Чтобы создать воде физическую преграду.
- Жителям густонаселенного района приходится ходить по лужам.
- Уровень воды в переходе пока не достиг критической отметки.
Затопило ли другие переходы и участки проезжей части, пока неизвестно. Впрочем, местность Левого берега Киева значительно отличается от Правого и не способствует возникновению потопов с серьезными последствиями.
Смотрите видео подтопления перехода на станции метро "Позняки" в Киеве:
Станцию защищают не только мешки
Кроме кустарных способов борьбы с последствиями стихии, каждая станция подземки оборудована гермозатвором. Один из таких 19 июля использовали работники метро на "Берестейской".
По словам руководителя КП Киевский метрополитен Виктора Брагинского, гермозатворы должны защищать пассажиров и инфраструктуру не только от военных действий, но и от стихий.
Проверки и тестирование гермозатворов проходят на каждой станции ежесуточно, как только метро закрывают на ночь.
Смотрите видео о работе гермозатворов в метро Киева: