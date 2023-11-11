Киев снова пытались атаковать "Шахеди": сбиты ли цели, какие последствия

В ночь на 11 ноября российские войска запустили на столицу Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Враг, вероятно, пытается "прощупать" систему ПВО.

Об этом, а также о последствиях атаки рассказали в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что обошлось без пострадавших. В то же время, данные уточняют.

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Последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления,

– говорится в сообщении.

Все цели сбиты на подступах к Киеву

В КМВА сообщили, что силами и средствами ПВО все воздушные цели уничтожены на подступах к Киеву. Разрушений в столице удалось избежать. В администрации предположили, что цель врага – изучить нашу систему воздушной обороны.

"Существует большая вероятность, что враг, таким образом, проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавил руководитель КМВА Сергей Попко.

Больше об атаке

Вечером, 10 ноября, в Киевской области было громко, работала ПВО. В Воздушных силах сообщалось, что в Киеве и области есть угроза ударных беспилотников.