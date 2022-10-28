Киев усиливает ПВО: Кличко надеется, что дроны не пройдут
28 октября 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:Киев 24
28 октября стало известно, что Киев получил новое оборудование ПВО. Оно нужно для защиты объектов энергосистемы.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, информацию о ПВО сообщили военные на совещании.
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Небо столицы будет более защищенным
Именно во время него мэр столицы акцентировал внимание на необходимости защитить город и его объекты энергоснабжения.
Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу,
– сообщил Виталий Кличко.
С этим новым оборудованием ПВО небо Киева будет более защищенным. Следовательно, можно надеяться, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами больше не будет.
Обращение Виталия Кличко: видео