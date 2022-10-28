Киев усиливает ПВО: Кличко надеется, что дроны не пройдут

28 октября стало известно, что Киев получил новое оборудование ПВО. Оно нужно для защиты объектов энергосистемы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, информацию о ПВО сообщили военные на совещании.

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Небо столицы будет более защищенным

Именно во время него мэр столицы акцентировал внимание на необходимости защитить город и его объекты энергоснабжения.

Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу,

– сообщил Виталий Кличко.

С этим новым оборудованием ПВО небо Киева будет более защищенным. Следовательно, можно надеяться, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами больше не будет.

Обращение Виталия Кличко: видео