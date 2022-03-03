Киев в условиях военного положения: братья Кличко наведались к жителям в убежище метро
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром посетили одну из станций киевского метрополитена, превращенную в убежище во время атаки российских захватчиков.
Виталий Кличко опубликовал видео из этого укрытия.
"Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил. У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими", – заявил Виталий Кличко.
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Вместе с ним находился и Владимир Кличко.
"Я убежден в том, что мы все сможем пройти, и мы победим. Потому что мы – украинцы", – заявил Виталий Кличко.
"И потому что мы – вместе. Все будет Украина!", – добавил Владимир Кличко.
На станции метро Виталий Кличко пообщался с киевлянами, которые нашли себе укрытие.
Видео Виталия Кличко со станции киевского метро