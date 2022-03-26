Киев в войне: фото, от которых щемит сердце
26 марта 2022 , 06:42Читати новину українською
Источник:КГГА
С начала войны жизнь столицы сильно изменилась. Вторым домом для многих киевлян стало метро, которое служило укрытием.
В сети опубликовали щемящие фото киевского метро. На фотографиях можно увидеть быт людей во время войны.
К теме Безлюдный центр, футбол, цветы и кофейни: как выглядит Киев во время войны – фоторепортаж
Уже более месяца подземные станции метро Киева круглосуточно работают в режиме укрытия. Днем метро продолжает перевозить пассажиров, но работает в ограниченном режиме.
Поэтому по большей части оно пустует. На станциях находятся скрывающиеся. Они готовят себе постель и стараются заниматься хобби или привычными делами: кто-то поет, а кто-то читает.
Жизнь киевского метро / Фото КГГА
Вас может заинтересовать – Тысячи людей вышли на митинг за Украину в Варшаве: видео