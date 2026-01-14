Враг атаковал Киев реактивными БПЛА: все ли дроны удалось сбить
- Силами ВС ВСУ были уничтожены реактивные дроны, которые атаковали Киев 14 января.
- Атаки продолжились другими типами дронов южнее Киева.
С утра и до вечера россияне атаковали Киев реактивными дронами. Воздушные Силы сбивали вражеское вооружение. Для этого защитники применили все необходимые средства, в частности авиацию.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Сколько сбили дронов, которые 14 января летели на Киев?
С утра до 17:00 продолжалась борьба с реактивными дронами, которые держали курс на украинскую столицу. Военные зафиксировали в небе 10 БПЛА. Все удалось уничтожить, поэтому ни один из дронов не попал в цель. Дроны сбивали в Киевской и Черниговской областях.
После изучения обломков специалисты вероятно выяснят тип БПЛА и его полезную нагрузку,
– говорится в сообщении.
Однако после этого россияне не остановили атаку. Военные фиксировали обычные "Шахеды" и дроны других типов южнее Киева. Боевая работа Воздушных Сил продолжается.
Где недавно была атака россиян?
Днем 14 января в Киевской области прогремели взрывы из-за очередной атаки дронами. По меньшей мере три реактивных дрона тогда находились в небе над столичным регионом.
За ночь Россия попала двумя ракетами "Искандер-М" и 24 дронами на 13 локациях. ПВО смогла сбить одну вражескую ракету и 89 из 113 БПЛА на Востоке и Севере страны.
В Кривом Роге атака дронами вызвала проблемы. Часть города – более 45 тысяч абонентов – осталась без электроэнергии и теплоснабжения.