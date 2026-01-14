Враг атаковал Киев реактивными БПЛА: все ли дроны удалось сбить

С утра и до вечера россияне атаковали Киев реактивными дронами. Воздушные Силы сбивали вражеское вооружение. Для этого защитники применили все необходимые средства, в частности авиацию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько сбили дронов, которые 14 января летели на Киев?

С утра до 17:00 продолжалась борьба с реактивными дронами, которые держали курс на украинскую столицу. Военные зафиксировали в небе 10 БПЛА. Все удалось уничтожить, поэтому ни один из дронов не попал в цель. Дроны сбивали в Киевской и Черниговской областях.

После изучения обломков специалисты вероятно выяснят тип БПЛА и его полезную нагрузку,

– говорится в сообщении.

Сбивание реактивных дронов в Киевской области: смотрите видео

Однако после этого россияне не остановили атаку. Военные фиксировали обычные "Шахеды" и дроны других типов южнее Киева. Боевая работа Воздушных Сил продолжается.

Где недавно была атака россиян?